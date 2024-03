En los proyectos aprobados se establece que los tres candidatos presidenciales cumplieron con los requisitos de fiscalización (presentar informes en tiempo y no rebasar topes de gasto), así como los de elegibilidad que marca la Constitución. En cambio, fueron rechazados tres aspirantes independientes, entre ellos Eduardo Verástegui, quien no cumplió con las firmas ciudadanas requeridas.

Según versiones, el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue admitido por el INE como candidato a diputado federal plurinominal, pese a que Morena había solicitado descartarlo por estar inhabilitado por la Función Pública, no radicar en México y haber nacido en Estados Unidos.

En el debate, los partidos protagonizaron otro episodio de diatribas, ahora en torno al tema de la inseguridad, y la oposición aprovechó para irse otra vez en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El consejero Jaime Rivera les reprochó a todos el tiempo que dedican en la sesión a los chistoretes, insultos y descalificaciones que degradan el debate político y envenenan el ambiente de la competencia ¡Esas conductas deben parar en esta mesa!, y también en el ámbito público .

También se pronunció en favor de atender el tema de la inseguridad, pues ya hay una lista macabra de precandidatos asesinados .

Acorde con listas circuladas entre los consejeros anoche, el líder del PAN, Marko Cortés, encabeza la lista de senadores plurinominales de su partido; le sigue Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial, y Lilly Téllez, quien inició la actual legislatura en las filas de Morena.

En cambio, otros personajes del blanquiazul fueron remitidos a zonas de riesgo como el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

En Movimiento Ciudadano también hubo nombramientos por encima de los dirigentes habituales; el actor Roberto Palazuelos fue colocado como candidato al Senado, lo mismo que la ex perredista Alejandra Barrales y Luis Donaldo Colosio Riojas, cuyo suplente es el propio dirigente del partido naranja, Dante Delgado.

A su vez, el Partido Verde postuló al ex gobernador priísta de Tamaulipas, Eugenio Hernández; encabeza esta lista el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien lleva como suplente al ex delegado tricolor de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba.