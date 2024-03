Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 5

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, señaló ayer que su campaña será respetuosa, pero de contraste, de decir las cosas como son y hablar a los mexicanos con la verdad y sobre lo que pasa.

No voy traer otros datos , dijo en conferencia de prensa, en que anunció los temas prioritarios durante su periplo: seguridad, salud y agua.

A unas horas de iniciar su campaña en Zacatecas, Gálvez puntualizó de entrada que no se va a dejar del Presidente. “Eso que lo sepa: si me da, le doy… Aquí no va a encontrar a una mujer que agache la cabeza y obediente; esa la tiene en otro lado”, apuntó.

La abanderada de la oposición agregó que en esta etapa de proselitismo recurrirá al contraste, ya que no les voy a aceptar que México está mejor que nunca .