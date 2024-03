Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 5

Yo estoy muy segura de mí misma y el presidente Andrés Manuel López Obrador conoce muy bien las leyes electorales y será muy respetuoso de ellas , aseguró Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, en la presentación del equipazo ganador de las elecciones, donde incluyó a las cinco corcholatas.

Destaca en los nombramientos, la incorporación de Marcelo Ebrard como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior, y de César Yáñez, de agenda y giras. Adán Augusto López es coordinador político; Ricardo Monreal, de enlace territorial; Manuel Velasco, de alianzas, y Gerardo Fernández Noroña, de vínculo con organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que la decisión de quién será la presidenta de México le corresponde al pueblo e ironizó sobre los señalamientos de que López Obrador está detrás de ella: “Hay la idea de que no tengo personalidad, que a mí me dice el Presidente todo lo que tengo que hacer; que cuando llegue a la Presidencia me va a estar llamando todos los días por teléfono.

Y siempre digo, bueno, seguramente en mi tesis de licenciatura de física, de maestría o de doctorado, estaba atrás dictándome las fórmulas. O en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o en la alcaldía de Tlalpan. A nosotros nos corresponde la campaña y él pues a ser Presidente de la República , expresó.

Otros nombramientos dados a conocer por Sheinbaum son Mario Delgado, como coordinador de la campaña; Citlalli Hernández, de enlace con mujeres; Tatiana Clouthier, de voceros; Esthela Damián, de defensa del voto; Renata Turrent, del vínculo con los diálogos por la transformación.

Asimismo, Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlaces con el sector empresarial; y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas. Paulina Silva será enlace con los medios de comunicación.