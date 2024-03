Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 4

Puerto Morelos, QR., Irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que consultará al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre qué puede o no hablar en las mañaneras, durante la veda que rige para las campañas desde hoy. Indicó que no necesita enviar una comunicación formal a los consejeros, pues ¿qué hay más formal que la mañanera?

El mandatario tocó este punto en la estación Puerto Morelos del Tren Maya, en un alto en el recorrido con el que inauguró el tramo (Cancún-Playa del Carmen). Mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de la mafia, la corrupción, el bloque conservador, el instituto a favor de la corrupción, de Claudio X. González, de la injerencia de gobiernos extranjeros . Dijo que también preguntará si puede o no invitar a la gente a participar y pedirá que le digan ¿por dónde me voy? Porque no quiero exponerme, no quiero dar ningún pretexto . Insistió en que sus adversarios están enojadísimos y muy nerviosos: no sé qué están viendo . Y les recomendó tomar un té de flor de tila o passiflorine (sedante de origen natural).

Taller para escoger frases

Dijo que hoy propondrá en la mañanera una especie de taller para definir las frases, palabras o ideas que puede o no usar en la veda electoral.

“El lenguaje es amplísimo. Si me censuran puedo decir: ‘Ay mojo maistro’... y entonces no van a saber qué es. ¿Eso está mal? Que son ‘zalameros o alcahuetes’, ¿eso no lo puedo decir? ¿O que son ‘trácalas’? Todo eso voy a preguntar a los del INE, ahí ustedes ayúdenme mañana, vamos a hacer la lista colectiva” .