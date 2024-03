E

s pedir un imposible, se reconoce, pero la candidata prianista Xóchitl Gálvez debe cuidar la lengua antes de lanzar una declaración pública so pena de poner en riesgo el apoyo incondicional y la decidida cuan incondicional entrega a su causa de uno de sus próceres –con todo lo que ello implica–, es decir, su dilecto protector y patrocinador Felipe Calderón, más sus matraqueros, propagandistas y promotores de odio.

El gran problema es que para lograr ese objetivo –algo por demás normal para los mortales–, la suspirante de la derecha primero debe conectar su cerebro a su lengua para inmediatamente después lanzar cualquier declaración pública medianamente estructurada, pero en su caso es notoria la carencia de uno de los referidos cuan necesarios componentes, y no se trata precisamente del órgano muscular móvil situado en el interior de la boca .

Hay muchos ejemplos de que a la candidata derechosa, entre tantas otras cosas, de plano no se le da esa necesaria conexión (la pendejea todos los días), y muestra de ello es que entre los más recientes, que no los últimos, se animó a decir que en cinco años el presidente (López Obrador) no ha hecho política internacional y hoy le echa la culpa al primer ministro de Canadá. Lo que necesitábamos era un embajador que tuviera oficio para cabildear y evitar que nos impusieran estos requisitos .

Algo más dijo la hidalguense: ¿Cuál es el problema? Es que hay muchos turistas que se están yendo a Canadá y se están quedando por falta de oportunidades, por la inseguridad que hay en todo el país. La gente no está encontrando esas oportunidades en México. La expulsión de personas en Michoacán, Zacatecas; la gente no está encontrando oportunidad. Más que mañanera, el Presidente lo que tendría que hacer es política exterior .