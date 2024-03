Camina, la doctora en ingeniería energética, en andas de la muy desarrollada estructura de poder creada por el Presidente de la República y replicada para fines electorales por los 24 gobernadores morenistas y allegados. La movilización para actos masivos y para el mero día de la votación está garantizada. Ya se irá viendo, de confirmarse el previsible triunfo de la ex jefa del Gobierno capitalino, el costo político de los apoyos recibidos (en realidad, desde ahora es percibible parte del pago, en cuanto a candidaturas a puestos legislativos federales) y las consecuencias en cuanto al ejercicio en sí del poder que se hubiera construido a partir de esas condicionantes fuerzas no regenerativas.

Xóchitl Gálvez arranca campaña sin haber podido superar sus limitaciones originales. Sigue adherida al simplismo, la ocurrencia y la carcajada. En parafraseo político: lo que natura no da, Claudio X. no presta. Su presunta fuerza original, la sociedad civil , ha sido groseramente desplazada por las élites partidistas (PAN, PRI y lo que queda del PRD), que se han quedado con el botín de las candidaturas viables.

Cabe aquí analizar la conformación del comité de campaña que ayer anunció Sheinbaum. Integró a algunas figuras que ya habían sido novedad en noviembre pasado como parte del equipo de precampaña (Tatiana, Turrent, Orozco, Damián); confirmó en la verdadera coordinación operativa a los dirigentes del comité nacional morenista, Mario Delgado, en lo general, y Citlalli Hernández, en relación con las mujeres, y reasignó funciones al corcholataje heredado: al reculante Marcelo Ebrard, luego de las graves acusaciones hechas sobre fraude interno; a Adán Augusto López Hernández, que le regateó reconocimiento oportuno; a Ricardo Monreal (bien pagado con candidaturas familiares y grupales en Zacatecas y en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México), a Manuel Velasco Coello (retribuido con la devolución de Chiapas a la mafia verde), y Gerardo Fernández Noroña, muy probable senador.

Le dio Claudia la vuelta a los mismos nombres, incluso encargando responsabilidades similares a algunos, sin mayor sorpresa que Olivia Salomón (ex secretaria en Puebla con Miguel Barbosa, compensada como aspirante perdedora luego de que Alejandro Armenta fue hecho candidato a ese gobierno estatal) y Ana María Lomelí (conductora de programas en Grupo Azteca y en Canal Once, que ya en 2018 fue considerada para algún cargo gubernamental que no se dio). Ambas serán coordinadoras de relaciones con los empresarios.

Y, desde luego, la rehabilitación de César Yáñez como coordinador de giras y agenda, tal vez una especie de fuerte secretario particular no oficial. ¡Hasta el próximo lunes!

X: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx