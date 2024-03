David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 21

Nueva York y Washington., Somos Estados Unidos. México hará lo que nosotros digamos , declaró el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, al argumentar que el presidente Joe Biden no quiere ejercer su poder y obligar a México a que actúe para frenar el flujo migratorio en la frontera.

Con el duelo electoral entre Biden y su probable contrincante republicano Donald Trump trasladado este jueves a dos puntos diferentes de la frontera de Texas con México, queda claro que el tema de control fronterizo será uno de los principales campos de batalla de esta elección. Esto marca un triunfo republicano al obligar a los demócratas a la defensiva sobre el tema, el mismo que fue central en la primera campaña exitosa de Trump en 2016 y quien ahora repite el mismo guion.

Con la visita dual, también quedó claro que los republicanos ahora tienen una narrativa de que el problema de la frontera sur es que Biden ha sido demasiado deferente con México y no está obligando al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a reimponer medidas como Quédate en México, tal como lo logró el entonces presidente Trump. Ese mensaje ahora se repite en el Congreso como lo declarado ayer por Johnson, así como en la frontera y en actos de campaña a través del país.

Ayer, horas antes de que Trump llegara a Eagle Pass, en Texas, el líder republicano de la Cámara Baja dijo en Washington que el presidente Biden no necesita leyes adicionales para controlar y hasta cerrar la frontera. ¿Cómo reduces el flujo? La respuesta es sencilla: reinstalas Quédate en México , afirmó Johnson. Insistió en que reimplementar ese programa reduciría el flujo en 70 por ciento –algo que analistas que estudiaron la última vez que esa medida estaba vigente concluyeron que no estuvo nada cercano a ese impacto (https://www.jornada.com.mx/2024/02/27/ mundo/025n1mun).

“Le dije al presidente eso otra vez en la Casa Blanca. Él contestó que no podía hacerlo. Le respondí que eso no era cierto. Él dijo, ‘pues México no quiere eso’. Le insistí, ‘señor presidente, somos Estados Unidos, México hará lo que nosotros digamos’.”

El líder de la cámara, la figura más poderosa del gobierno estadunidense después del presidente y vicepresidente, ha repetido esta narrativa varias veces, haciendo eco de lo que se ha vuelto parte normal de los discursos de Trump, donde cuenta cómo amenazó a México con aranceles para obligar a ese gobierno a aceptar Quédate en México y con mover unas 28 mil tropas a su frontera sur.

Este jueves en Texas, Biden y Trump intercambiaron mensajes culpando al otro por la crisis migratoria en la frontera.