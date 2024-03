De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 20

Estados Unidos bloqueó ayer una declaración del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que responsabilizaba a las fuerzas israelíes por abrir fuego contra civiles palestinos durante una entrega de comida y ayuda humanitaria cerca de la ciudad de Gaza matando a más de un centenar, informó el diario Times of Israel, que citó un despacho de The Associated Press.

Catorce de los 15 miembros del consejo apoyaron la declaración impulsada por Argelia, representante árabe del organismo, señaló a reporteros, Riyad Mansour, embajador palestino ante Naciones Unidas, tras la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.