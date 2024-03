▲ Eugenio Javier Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010, y actual candidato del Partido Verde Ecologista de México a senador por esa entidad, dio una entrevista a La Jornada en su domicilio particular. Foto Martín Sánchez

Martín Sánchez Treviño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 26

Ciudad Victoria, Tamps., El ex gobernador priísta Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien actualmente es candidato del Partido Verde Ecologista de México al Senado acusó que fue un preso político del gobierno panista pero estoy limpio después de mi etapa en la cárcel y me siento mejor que antes para servir a Tamaulipas y a México .

En entrevista para La Jornada, el ex mandatario sostuvo que a través de pruebas fabricadas sus adversarios lo mantuvieron en prisión durante seis años, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y peculado.

Aseguró que de acuerdo con información que obtuvieron sus abogados, los jueces tenían instrucciones precisas para cumplir los caprichos de la administración panista, a cargo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y por ello le dictaron formal prisión a pesar de las irregularidades que había en el proceso.

Tengo todos los elementos para proceder en contra de quienes me incriminaron: jueces y fiscales. Esta es mi verdad y la de los jueces federales y por ello me atrevo a ser candidato al Senado , recalcó Hernández Flores, quien confía en que el Poder Judicial de la Federación resuelva conforme a derecho la petición de extradición que hay en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Las acusaciones de ese país no tienen nada que ver con el crimen organizado, son supuestos delitos de carácter financiero, uno de ellos es haber presuntamente enviado dinero sin tener una licencia, lo que jamás hice, no envíe dinero, determinantemente te lo digo.

El segundo ilícito es fraude bancario, pero no tenía una cuenta en ningún banco de Estados Unidos. Y la tercera acusación es por lavado de dinero, que fue el único delito que autorizó ilegalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores , explicó.

–¿Detrás de las cuatro acusaciones además de García Cabeza de Vaca estaba también Egidio Torre Cantú (gobernador priísta de Tamaulipas de 2011 a 2016), su amigo y socio?

– No creo, a Egidio lo traían de sirviente. Creo que definitivamente Egidio traicionó al PRI.

–¿Y a los amigos también y a los socios?

– No era amigo, porque como te dije ahí te das cuenta quiénes son amigos y quiénes no. Lo de socio es otra cosa. Y resulta que nunca fue amigo, así me lo demostró. Además, cuando salí del gobierno de Tamaulipas, Egidio se alió con Felipe Calderón Hinojosa y me estuvieron atacando. Ya sobreviví seis años a una persecución y voy a ser senador con el apoyo de los tamaulipecos.

–¿Ya que habla de Calderón, usted le levantó la mano junto con la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo en la elección presidencial de 2006?

–Esa es una suposición que no es cierta y todo fue por una llamada que me hizo la maestra Elba Esther en la elección de 2006. A las cinco de la tarde del día de los comicios me habla y me dice oye pues ya no ganó el rojo, hay que irnos por el azul y háblale al azul, que hay que apoyarlo. Si escuchas bien la conversación sólo atendí su llamada y jamás le dije nada porque no me interesaba. Soy de una sola línea, era priísta y del partido verde. Y Egidio se unió a Calderón.

“No olvides que Calderón Hinojosa y García Cabeza de Vaca son lo mismo, pues siendo Presidente de la República persiguió a dos ex gobernadores tamaulipecos: Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) y Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004), y a mí.

“Utilizó acusaciones fabricadas como con las que me encarcelaron. Si ves el proceso de Tomás Yarrington, de 11 señalamientos todo quedó en que tenía un departamento en la Isla del Padre y que supuestamente lo adquirió con dinero del gobierno.