Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 25

Guadalajara, Jal., Jalisco ha estado dominado desde 2018 por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en prácticamente todas sus esferas políticas; no obstante, la ventaja en encuestas del abanderado naranja a la gubernatura, Pablo Lemus, sobre Claudia Delgadillo, candidata de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como de los institutos locales Futuro y Hagamos, ha disminuido al grado que hoy difícilmente llega a dos dígitos, y en algunos sondeos están en empate técnico.

Lemus, ex alcalde de Guadalajara y Zapopan, ex líder empresarial metido a político a invitación del hoy mandatario Enrique Alfaro en 2015, tiene como su principal rival en urnas a Delgadillo, una priísta de toda la vida que pasó a Morena en 2018, cuando obtuvo la candidatura del partido guinda para Guadalajara pero no ganó; posteriormente fue postulada a diputada federal por el PVEM, y ahora encabeza a la alianza Sigamos Haciendo Historia.

La tendencia a favor de Delgadillo comenzó a percibirse antes de que se definieran los candidatos el año pasado, cuando ya en MC existía alarma ante la creciente simpatía hacia Morena, en un estado tradicionalmente de voto conservador, en el cual muchos panistas emigraron hacia MC y varios de ellos ocupan actualmente puestos directivos en el gobierno o en el partido, pero también en una entidad gobernada por Alfaro, un político que es percibido como intolerante por un sector ciudadano cada vez más amplio.

En este contexto, la maquinaria electoral de MC está muy bien aceitada sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, donde se ejercieron presiones públicas sobre funcionarios municipales y del gobierno federal para que acudieran a apoyar a Lemus en su arranque de campaña, ocurrido el primer minuto de este viernes en la plaza Las Américas de Zapopan.

En la colonia Ferrocarril, una de las más populares de Guadalajara, Claudia Delgadillo también inició actividades proselitistas a la medianoche, antes de iniciar una breve gira por el estado para regresar a Guadalajara el domingo, donde participará en un mitin en la plaza Liberación del centro de Guadalajara junto a la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum.

En el equipo de campaña de Delgadillo figuran colaboradores del extinto gobernador Aristóteles Sandoval (1974-2020), emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual ha generado oposición entre militantes de los partidos integrados en la coalición Sigamos Haciendo Historia.