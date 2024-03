En un acuerdo sin precedente, el PRI, que gobierna 42 municipios y poco más de 40 por ciento del padrón electoral, no postuló un candidato a la gubernatura y reconoció como su abanderado a Renán Barrera Concha, tres veces alcalde de Mérida bajo las siglas del PAN.

Dos coaliciones se disputarán el gobierno, amén de la candidata Vida Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano (MC), partido que regentea en Yucatán la ex gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco, hoy diputada federal por el movimiento naranja y que se ha nutrido de varios de sus leales que abandonaron al PRI en años recientes.

En 2012, siendo militante panista, contendió contra el priísta Rolando Zapata y fue derrotado. En 2018, convertido ya al morenismo después de renunciar al blanquiazul por desacuerdos con sus dirigencias nacional y estatal, compitió contra el priísta Mauricio Sahuí Rivero y Vila Dosal; este último fue el triunfador.

Huacho Díaz pasará lesionado buena parte de los tres meses de campaña, pues el pasado 25 de febrero se fracturó un brazo en un rancho de su propiedad.

A su vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con escasa presencia en Yucatán (encabeza sólo un municipio), repite con la actriz de teatro regional Jazmín López Manrique, Tina Tuyub, en busca de la gubernatura (en 2018 fue su primer intento) y con el empresario Juan Style para la alcaldía de Mérida.

No se descarta que el sol azteca obtenga dos espacios en el Congreso local, que incrementará el número de legisladores de 25 a 35. Destaca el caso de Alejandro Cuevas Mena, ex legislador federal y estatal, quien se registró como abanderado a legislador local por Morena en el distrito 12, con sede en Umán, municipio conurbado a Mérida, sin renunciar al PRD.

En tanto, MC buscará la gubernatura de Yucatán por primera vez con la joven diputada estatal Vida Gómez Herrera, ex priísta y cercana colaboradora de la ex gobernadora tricolor Ivonne Ortega Pacheco, quien renunció al PRI hace cuatro años y pasó a las filas del partido naranja. Gabriel Ortegón, hasta el momento un desconocido en la esfera política yucateca, contenderá como emecista por la alcaldía de Mérida.

La baraja PAN-PRI-Nueva Alianza también se hará presente para la presidencia municipal capitalina, considerada la joya de la corona, con la diputada federal panista Cecilia Patrón Laviada, hermana de Patricio Patrón, el primer gobernador panista en Yucatán, de 2001 a 2007.