La verdad que no sé cómo es ese proceso; sin embargo, cuando ya estoy en el juicio, me empiezo a enterar de que faltan documentos que venían adjuntos y a mí me desaparecen evidencias y pruebas , acusó.

Al final agradeció todo el apoyo que la sociedad de todo el país le ha expresado luego de que se dio a conocer este caso y dijo que no descansará hasta que se le haga justicia a su hija.

Al respecto, la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, solicitó al Poder Judicial de la entidad generar las condiciones para atender siempre a las víctimas, garantizando el acceso a la justicia, especialmente cuando se trate de la niñez.

En sus redes sociales, la mandataria se pronunció sobre este caso y refrendó su compromiso para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo momento .

Aun cuando el miércoles el Poder Judicial del estado atendió de manera directa a la madre de la menor y le prometió transparencia, y un análisis profundo de la apelación que se presentará en contra de la sentencia emitida por el juez Juan Manuel Martínez Vitela, la gobernadora pidió a las autoridades jurisdiccionales a garantizar el acceso a la justicia a los menores que sean víctimas de delitos.

El pasado 15 de febrero el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela falló en favor del presunto agresor sexual de la niña de 4 años, situación que desató indignación colectiva.