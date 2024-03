Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 8

Guadalajara, Jal., Un hombre rascaba con un pico metálico una barra de hielo sobre el escenario, en la pantalla lobos aullaban con ojos centelleantes en la noche como salidos del poema de Allen Ginsberg, el Soundwalk Collective retumbaba en vivo entre percusiones y patinadas de chelo con sintetizadores, mientras al centro de todo Patti Smith abría los brazos sonriente, escuchaba los gritos y veía levantarse y danzar al público que llenó la sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El performance y recital poético sobre el momento de la humanidad y sus circunstancias de depredación y cambio climático, titulado Correspondences, mostró hasta qué punto de emociones y embrujo puede llegar el público con un gran espectáculo.

Fue una presentación elaborada a fuego muy bajo desde hace años tras una serie de intercambios de cartas sonoras entre Patti y Stephan Crasneanscki, de Soundwalk Collective, quien le enviaba audios de lugares remotos a los que viajaba para que ella creara poesía a partir de tales sonidos.

Get up, get up, get up, get up , pedía Smith con voz imperativa en uno de los momentos culminantes de su concierto de estreno en México, cuando la pantalla lanzaba fuegos artificiales y el Soundwalk Collective era una máquina machacante.

Beatnik y punk

Y la gente se puso de pie entre gritos, poseída por el beatnik, el punk, la voz ronca de la mujer de 77 años, que dejaba caer del atril la hoja que iba leyendo, lo que dejó un reguero de papeles en el escenario que al final se disputaron algunos fanáticos.