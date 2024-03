▲ Una de las páginas de la biografía en cómic de Rivera, con guion de Francisco de la Mora. Foto archivo

“Hasta se me antoja hacerle una segunda parte, porque incluso si Diego no fue más que un hombre, tocó muchas vidas tan importantes que su biografía no implica sólo su retrato, sino un fresco que incluyó a personajes vitales de la primera mitad del siglo XX, mucho más allá de Kahlo y Dolores Olmedo, a Picasso, a Modigliani, a todos los artistas y los momentos más importantes de su era, sus viajes a Detroit, a Nueva York con Rockefeller, a Moscú. El Panzón abarca todo ese cuadro.”

Agregó: Francisco y yo platicamos mucho sobre el estilo de ilustración, queríamos que evocara los frescos de Rivera, por eso decidimos ilustrarla con acuarelas, no a línea de tinta, lo que hubiera sido más sencillo, más rápido; nos hubiéramos tardado la mitad del tiempo. Además, hablamos de un pintor, por lo que decidimos dedicarle su tiempo .

Asimismo, los ilustradores chilangos Idalia Candelas y Augusto Mora, colaboradores de la revista de humor político El Chamuco, presentarán su compilación de periodismo en cómic El centro de algún lugar el domingo a las 13 horas, junto con la investigadora Laura Nayelli Hernández Nieto. Candelas se especializa en relatos e ilustraciones reflexivas, intimistas, y Mora usa al cómic como instrumento para referirse a temas que le son importantes y cercanos, incluidos el arte y las culturas populares, así como la migración de personas.