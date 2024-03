Aduanas contrató a Servipro de México SA de CV para el control de riesgos por fauna nociva, pero no hay documentos que prueben que el servicio se realizó. También, a Multisistemas en Limpieza U & C SA de CV se pagaron 39 millones 061.8 pesos por la guarda, preservación y digitalización de los expedientes que se integran a la ANAM, pero el organismo no pudo comprobar que se le hayan hecho entregas parciales de documentos digitalizado ni el porqué no impuso una pena convencional por 109 mil pesos, dado el atraso de 149 días naturales en la conclusión del servicio.

Por el contrato para el servicio de limpieza, la ANAM pagó más de 93 millones 891 pesos a Tecnolimpieza Ecotec SA de CV, pero no comprobó el pago de cuotas obrero-patronales por parte de esta firma de servicios especializados; además, entregó más de 98 mil pesos por seis listas de asistencia que no se proporcionaron, y los pagos de servicios de cuatro instalaciones no coincidieron con el precio pactado.

A Pemex Transformación Industrial, la ANAM pagó 5 millones 706.3 miles de pesos en noviembre y diciembre, para el suministro de combustible, sin contar con la documentación comprobatoria.

Como parte del contrato con BH Abundo SA de CV para la adquisición de ropa de cama no se consultó con la Secretaría de la Función Pública para verificar si el proveedor estaba inhabilitado o sancionado, y no se presentó el escrito de que éste no se encontraba rescindido administrativamente, inhabilitado o en concurso mercantil, reportó la ASF.