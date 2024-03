Ap y Afp

Viernes 1º de marzo de 2024, p. a11

Sakhir. El jefe de Red Bull, Christian Horner, salió al paso de conjeturas anónimas tras la difusión ayer de un documento con supuestas pruebas de la investigación en su contra por comportamiento indebido, dos días antes que su equipo emprenda el intento por un cuarto campeonato consecutivo de pilotos.

Horner estuvo al frente de la jornada de prácticas de Red Bull con miras al Gran Premio de Baréin, un día después que la escudería desestimó la denuncia sobre presunto mal comportamiento hacia una de sus empleadas.

Cuando se realizaba la segunda práctica, un archivo de Google Drive con supuesta evidencia contra Horner fue distribuido por correo electrónico a casi 200 personas vinculadas al paddock de la Fórmula Uno, incluyendo Liberty Media, la Federación Internacional de Automovilismo, los otros nueve jefes de equipo y múltiples medios de comunicación. La autenticidad de los documentos no pudo ser verificada y el correo fue transmitido desde una cuenta genérica de gmail.