Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024

Acapulco, Gro., Seis años después de su primer enfrentamiento ante Stefanos Tsitsipas, Alex de Miñaur logró finalmente sacudirse el yugo del tenista griego y, de paso, mantener intacta su corona en el Abierto Mexicano de Tenis.

En un partido con el público dividido, el australiano salió avante y celebró su primer triunfo en 11 duelos con el número 12 del mundo.

Un resultado así tenía que suceder en Acapulco, lugar que me trae tantos buenos recuerdos y en elque me siento arropado. Estoy feliz de estar en semifinales y voy a dar todo para alcanzar mañana la final. Por el tipo de tenis que estoy jugando creo que puedo conseguirlo , expresó un emocionado De Miñaur, quien venció con parciales de 1-6, 6-3 y 6-3.

Hace 11 años que un campeón del torneo no llegaba a la antesala de la final desde que David Ferrer lo consiguiera en 2013.

No sabía ese dato, pero eso me hace valorar más está victoria, principalmente porque fue un partido difícil, había viento y tuve que luchar mucho. El primer set fue muy malo para mí, pero después me sentí mucho mejor en la cancha.

Tsitsipas y De Miñaur volvieron a coincidir en una cancha casi un año después de su último enfrentamiento precisamente en el torneo de Los Cabos.

El primer set fue un día de campo para el griego, quien prácticamente borró de la cancha al monarca vigente.

El australiano, nueve del mundo, no pareció el mismo tenista que ha vencido a cuatro top ten este año. Aunque lo intentó en los primeros juegos, nunca logró encontrar la fórmula para darle alcance a su rival.