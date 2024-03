E

l segundo conversatorio académico es organizado por la Coordinación de Sicología Clínica y de la Salud de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en colaboración con el grupo de investigación clínica Mente-Cuerpo, el proyecto DGSCA/UNAM/Papiit Termografía facial, inflamación y sensibilidad social Clave: IT300323 (2024-2025) y el Centro de Atención y Evaluaciones Psicosociales e Interdisciplinarias SC (Caepsi), como un encuentro derivado del aumento de interés clínico y profesional generado a partir de las actividades organizadas por el 50 aniversario de la Facultad de Sicología de la UNAM. Se pretende que el conversatorio contribuya al enriquecimiento de la interacción académica que constituye uno de los ingredientes más importantes de la vida profesional y científica de las instituciones universitarias.

La influencia del sicoanálisis y de los cambios generados con la emergencia del conductismo en México forman parte de la herencia histórica, académica y profesional de la Facultad de Psicología de la UNAM; esta dinámica ha permeado a otras instituciones y generaciones, manteniendo su vigencia como tema de interés.

En 1967, el sicolingüista Noam Chomsky (colaborador de nuestro periódico) y el sicólogo BF Skinner polemizaron sobre un enigma que impregnó la perspectiva sicológica por varias décadas; fue rotulado como el problema más difícil de la ciencia : los orígenes del lenguaje. En los humanos, el aprendizaje vocal se consideró una habilidad y prerrequisito distintivo para el lenguaje hablado y materia prima de las terapias verbales . La evidencia ha documentado la capacidad de aprendizaje vocal en especies distintas de los humanos, incluidos pájaros cantores, colibríes, loros parlantes, cetáceos (delfines y ballenas) y pinnípedos (focas, elefantes y murciélagos).