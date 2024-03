No tenemos facultades para multar, pero sí de suspender actividades hasta en tanto se corrijan las deficiencias detectadas y se ofrezca un producto de mejor calidad, por lo que en ocasiones nos llevamos muestras para analizarlas en nuestros laboratorios , abundó.

Uno de cada 10 restaurantes y locales comerciales de pescados y mariscos ha sido sancionado en las dos semanas recientes por representar un riesgo alto para la salud de la población, al no cumplir con las normas de higiene requeridas, no contar con productos de buena calidad o estar contaminados, informó Gabriel Ramírez Ramírez, de la Agencia de Protección Sanitaria.

Hasta el momento, comentó, de casi 100 verificaciones, llevamos 10 suspensiones de diferentes locales; son pocas visitas, pero estamos iniciando el operativo que concluirá el 9 de abril, e incluye además purificadoras de agua y empresas de hielo purificado .

Dicha suspensión implica que no pueden operar, que no pueden seguir trabajando hasta que corrijan las anomalías sanitarias que se le identificaron, a fin de garantizar que los productos vengan con la calidad adecuada y no estén contaminados , indicó.

Las verificaciones son tanto para los locales comerciales dedicados a la preparación de los productos del mar hasta aquellos donde se venden, incluidos puestos instalados en la vía pública, donde se verifican las condiciones higiénicas del local y el manejo del producto.