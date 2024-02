Jessica Xantomila, Jared Laureles, Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 13

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se manifestaron ante el Senado, donde entregaron un documento para exigir que se llame a comparecer a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval; de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y de la cancillería, Alicia Bárcena, porque no se ha avanzado en los procesos relativos al caso.

Como el martes en la Secretaría de Gobernación, la protesta concluyó con petardos lanzados por jóvenes embozados contra el recinto legislativo, lo que ocasionó daños en la sede, como vidrios rotos. También, hicieron pintas en el pavimento: Ayotzi Vive y Ni perdón ni olvido , entre ellas.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que no se emprenderán acciones legales contra quienes lanzaron petardos. No vamos a criminalizar actos que no trascendieron, puntualizó.

Los familiares de los desaparecidos en Iguala, Guerrero, llegaron al Senado acompañados por normalistas e integrantes de organizaciones en el marco de su jornada de lucha iniciada el lunes.