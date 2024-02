Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 11

Palenque, Chis., El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que sobre el tema de seguridad en Chiapas hay toda una campaña .

Precisó que no tiene comparación con lo que sucede en Guanajuato, donde desde que comenzó la administración y hasta diciembre de 2023 el número de homicidios dolosos fue de 14 mil 414, y en Chiapas, 2 mil 289, por debajo de la media nacional, que es de 4 mil 395.

Sostuvo que hay bandas que actúan la entidad sureña, pero no es similar a lo de Guanajuato. Hay delitos que no tienen cifra negra; en el robo no todos denuncian, pero en el caso de los asesinatos sí corresponden a la realidad, casi en su totalidad.

En la conferencia matutina, dijo que hay campañas mediáticas de querer decir: ¡cómo hay violencia! , y debemos tener cuidado con ello, hay que estar aclarando estas cosas, y como está muy confrontado el ambiente político, sobre todo ahora que ya vamos a la campaña habrá más calor y pasiones; afortunadamente, todo marcha muy bien en el país, no hay nada que temer .

Consideró que ahora que viene el relevo va a continuar la transformación, eso es lo que yo pienso. Desde luego, en una democracia es el pueblo el que manda, el que decide .