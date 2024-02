Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 9

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que no está prohibido producir ni comercializar productos alusivos a personajes de la política, como los Amlitos y, por el contrario, calificó como poco razonables las alternativas definidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para desincentivar su venta durante los mítines partidistas.

Por otro lado, los magistrados avalaron la participación de Signa Lab, del Iteso, para la elección de preguntas ciudadanas que serán expuestas a los candidatos en el primer debate presidencial.

En cuanto al primer punto, una mayoría de magistrados consideró que la comercialización de productos es un acto de comercio con fines de lucro por parte de los vendedores, por lo que en principio no se encuadra dentro de las finalidades de la propaganda electoral utilitaria y, por tanto, no genera un beneficio al partido político. Además, esta venta de artículos se encuentra amparada por el derecho constitucional al trabajo y a la libertad de comercio, de ahí que recomendar a los partidos que incluso presenten demandas civiles para retirar a los vendedores o incluir el tema en sus espots, para prohibir este comercio, no es correcto, pues se trata de una actividad lícita que ha trascendido fronteras.