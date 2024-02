Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 8

En promedio siete de cada 10 personas que acuden a los módulos de atención ciudadana del INE opinan que el servicio es muy bueno; sin embargo, consideran que persiste tardanza en el trámite (más de 29 minutos), las instalaciones muestran infraestructura en malas condiciones físicas y los carteles informativos no son atractivos.

Una encuesta del órgano electoral aplicada en 54 módulos de 20 entidades del país entre el 2 y 22 de octubre de 2023 muestra un alto nivel de satisfacción de la gente, aunque debe mejorar la facilitación del trámite, ya que la principal causa de no hacerlo es porque no llevaban acta de nacimiento o el comprobante de domicilio no era válido.