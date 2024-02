Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. 6

Guadalajara, Jal., El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo ayer que no participará en la campaña de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de su partido Movimiento Ciudadano, al insistir que le dan vergüenza las decisiones terribles y lamentables que ha tomado la dirigencia nacional y que no está de acuerdo con un rumbo que envilece y banaliza la política, puesto que él es un político serio.

“Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y a esa apuesta política, yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy fosfo fosfo. Yo no soy ‘lo nuevo’. Yo no soy ‘arráncate, compadre’. Yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio. Soy un político profesional”, afirmó.

En entrevista con la televisora local QuieroTV, el gobernador señaló, como lo ha hecho varias ocasiones desde agosto del año pasado, que ya no participaría a favor del partido naranja, con el cual ha sido alcalde de Tlajomulco y Guadalajara, y gobernador estatal.