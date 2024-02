“Cuando nosotros llegamos a la Ciudad de México en diciembre de 2018, estaba en el peor momento de su historia de criminalidad. (En) la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que levanta el Inegi, en enero de 2018, 98 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México encuestados consideraban que la ciudad no era segura. Nosotros la dejamos con 56 delitos de alto impacto diarios; cuando la recibimos estaba en 177, es decir, una reducción de 58 por ciento’’, explicó la candidata ante empresarios.

Para continuar, consideró que es vital mejorar el acceso a oportunidades. ¿Qué más hace falta?, seguir dando atención a los jóvenes de nuestro país y también avanzar en la cero impunidad a través de distintos mecanismos. Esa es mi visión de la seguridad, y no es mano dura, no es guerra, no. Es justicia, es que el sistema de justicia en nuestro país funcione, y que el sistema de la guardia, de las policías, de la procuración de justicia y el Poder Judicial, operen adecuadamente , agregó.

Tras exponer algunos de los proyectos que emprendió como jefa de Gobierno, apuntó que “hoy lo que tenemos que buscar es que la inversión privada, pública, extranjera, nacional, genere cadenas de valor, que esté en los lugares con vocación, pero al mismo tiempo cause bienestar con sustentabilidad, que es salario digno, empleo digno, vivienda, movilidad, infraestructura’’.

Se pronunció por ordenar las inversiones para que se traduzcan en bienestar. Concluyó que el trabajo en equipo con inversionistas y empresarios es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida.