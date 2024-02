P

or fin mañana viernes 1º de marzo comenzará formalmente la campaña electoral de tres meses, que terminará el 29 de mayo y las elecciones serán el 2 de junio. No hay motivos para pensar que las elecciones serán pacíficas. La guerra sucia en las redes sociales está desatada, se han registrado varios hechos de sangre y circula mucho dinero. El Instituto Nacional Electoral tendrá que desarrollar un esfuerzo sin límite y actuar con mano firme para que no descarrile el proceso. Por fortuna ya no están ahí Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo Molina, sabemos ahora que al menos Lorenzo siempre fue prianista y no podrá utilizar el instituto contra Morena y sus candidatos. La nueva presidenta, Guadalupe Taddei, ha ido superando las piedritas que le han puesto en el camino, aunque todavía enfrenta resistencias de algunos consejeros, como Beatriz Zavala, Jaime Rivera y Carla Humphrey. Pero puede decirse que el INE funciona a plenitud. La oposición está desesperada, quiere recuperar el poder que perdió en 2018 y no tendrá escrúpulos para conseguirlo.

Xóchitl en redes

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN-PRI-PRD, anunció que tratará de pegar su chicle en Fresnillo, Zacatecas, en los primeros minutos de mañana viernes. Dice que optó por Fresnillo porque Zacatecas es una de las entidades del país con mayor presencia de la delincuencia organizada, de paso le dio un apachurrón a los Monreal. Luego irá a Irapuato. Hará su campaña principalmente en redes sociales. Morena ha denunciado que los xochiltecas gastan alrededor de un millon de dólares cada semana (17 millones de pesos) en la guerra sucia contra Claudia Sheinbaum. Según la encuestadora Buendía & Márquez, Xóchitl cuenta con 36 por ciento de la intención de votos. Y es la que más la favorece.

¿Habrá tiro con Beltrones?

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, encenderá motores en Sonora. Ahí tratará de prender la mecha mojada de su campaña. Ha chocado con el dinosaurio priísta Manlio Fabio Beltrones, quien busca un escaño en el Senado. Un buen tiro en el que saquen sus trapitos a sol podría darle algo de vida a su campaña.