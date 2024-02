De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 29 de febrero de 2024, p. a12

La consagración de la selección femenil de España y la confirmación de la fortaleza de sus jugadoras. Las integrantes de La Roja se han sobrepuesto a una batalla en la que exigían respeto tras un caso de abuso contra una de sus compañeras y ahora levantan un segundo cetro en menos de seis meses, como el primer equipo campeón de Liga de Naciones Femenil de Europa.

Ya sin personajes como Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Futbol y quien fue acusado de besar de manera no consensuada a Jennifer Hermoso, así como de Jorge Vilda, el ex técnico que respaldó al directivo, ahora el plantel español demostró que las jugadoras son la verdadera base de su potencial y talento.

La muestra de esa capacidad quedó concretada ahora al vencer 2-0 a Francia en la final de la primera Liga de Naciones Femenil de Europa en La Cartuja, Sevilla, con un récord de asistencia en España de 32 mil 657 espectadores. El triunfo también les permitió romper una racha negativa ante la escuadra Bleu a la cual no habían logrado derrotar en 13 partidos anteriores.

El título europeo que presume ahora España se suma al campeonato Mundial obtenido en Australia-Nueva Zelanda 2023 y que les permite soñar con el oro olímpico.

“Este equipo no tiene techo: Mundial, Nations y ahora por los Juegos (Olímpicos)”, dijo Aitana Bonmatí, una de las jugadoras referentes de La Roja. Esto demuestra que hemos llegado aquí para quedarnos , agregó Mariona Caldentey.

La Balón de Oro Bonmatí (32) y Caldentey (53) fueron las artífices de los goles que les aseguraron un nuevo cetro. La Roja tuvo tal dominio en el campo que poco extrañó a su futbolista estrella Alexia Putellas, quien se mantuvo en la banca al no poder jugar debido a una lesión.