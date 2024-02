▲ El tenista australiano recurrió a sus piernas prodigiosamente rápidas y servicios a más de 200 kilómetros por hora para dejar en el camino al austriaco Sebastián Ofner. Foto AMT

Demon, como le apodan en el circuito, ha tenido un arranque de año impecable con cuatro victorias ante jugadores élite, incluidos Novak Djokovic, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz.

De 1.83 metros de estatura y livianos 69 kilogramos, De Miñaur aspira a su octavo título ATP y lo demostró en un estadio con pocos, pero entusiastas aficionados.

No he hecho nada de otro mundo, las condiciones son un poco difíciles, pero me he mantenido sólido. Mi oponente no jugó su mejor tenis y yo me mantuve fuerte.

De llevarse el título superaría a su compatriota Nick Kyrgios, quien se coronó en Acapulco en 2019.

Sin presión

Apenas he hecho lo suficiente para llegar hasta aquí; sin embargo, tengo que mejorar mi nivel para subir al siguiente paso.

Con casi un año entre los 10 mejores de la clasificación mundial, el jugador se plantea nuevas metas.

“Viene una etapa importante, me veo con muchas oportunidades para subir en el ranking en 2024. El 2023 fue clave, pues por fin logré ser top 10 y quiero mantenerme ahí.”

El australiano le da poca importancia a ser considerado el favorito.

Ser campeón defensor no significa nada y no me genera presión, voy partido a partido .

En otros resultados, Jack Draper accedió a cuartos de final tras vencer por 6-3 y 6-0 a Yoshihito Nishioka, de Japón.