Para Reyes, igualar algo es un tema delicado . Por fortuna existían fotografías de la Esperanza; sin embargo, no nos podemos dar libertades, tenemos que respetar los restos que nos dicen cómo era el rostro , expresó ante la prensa que cubrió el acto.

También estuvo presente Esteban Reyes, cantero responsable de darle una nueva cabeza a la estatua de la Esperanza. Para dicha tarea tuvo acceso a los vestigios de la pieza original y con base en éstos realizó dibujos, bocetos y un modelo en plastilina que fue revisado y aprobado por las autoridades . No se trató de imitar la cabeza original, a pesar de que una sección era visible en los restos: un ojo, un poco de la nariz, la oreja, el cabello, nada más .

Como parte de los trabajos conclusivos en las Tres virtudes teologales, el fin de semana pasado se recolocaron dos atributos, una cruz y un ancla de cobre con baños en oro, que acompañan a la Fe y a la Esperanza, respectivamente.

Para Arturo Balandrano, titular de Sitos y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, el mayor reto fue resolver el problema de la cabeza, porque no podíamos subir la escultura sin una . Se hizo, pues, un proyecto de restauración para reponer la cabeza con base en los fragmentos recuperados del suelo del atrio. Esto nos sirvió para retomar el diseño que Tolsá realizó para la cabellera, la oreja, las cejas, los ojos y los pómulos de la escultura. El tallado que hizo el cantero es un trabajo de gran respeto al diseño original de Tolsá .

De acuerdo con Balandrano, “hacer un trabajo de restauración es un arte. Hay varias teorías. Primero, está la de hacerlo exactamente igual, con las mismas características, material y técnica. Otras personas dicen: ‘Esto no se puede hacer porque la cabeza original se perdió, ya no existe; si haces una réplica, vas a hacer un falso histórico. El público va a creer que es la original cuando no lo es’.

Tienes que hacer un proceso de restauración que reponga la pieza, que le dé integridad, que mantenga la autenticidad respecto de las piezas que pudimos recuperar, pero que aporte una nueva talla muy respetuosa del diseño original.

A pregunta expresa, Balandrano señaló la imposibilidad de hacer una réplica exacta porque no somos Tolsá .

Los trabajos realizados en torno al conjunto escultórico tuvieron una inversión de 4 millones 750 mil pesos, casi 3 millones fueron utilizados para la restauración de la Esperanza, mientras el presupuesto restante fue dividido entre las otras dos obras.