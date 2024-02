Sin obstáculos

El IECM también realizó consultas a fin de corroborar que no se encuentren inhabilitados para el ejercicio público, no estén en el registro de deudores alimentarios morosos ni de personas sancionadas por actos de violencia política contra las mujeres en razón de genero y no hayan sido sentenciados por delitos que merezcan prisión.

En el acuerdo correspondiente a la ex alcaldesa de Iztapalapa se autoriza que en la boleta electoral se imprima su nombre con el elemento adicional como es conocida públicamente: Clara Brugada.

En tanto, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega aseguró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que funcionará tras la jornada electoral y los cómputos distritales garantiza la transparencia e integridad del proceso, al contar con capas de seguridad que protegen los sistemas informáticos contra ataques externos.

Al participar en la mesa de diálogo Acciones preventivas en materia de blindaje electoral, Ramos agregó que en su diseño y aplicación se utilizarán canales de comunicación seguros y exclusivos para transmitir la información y que tengan un buen funcionamiento.