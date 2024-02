U

saron todos los instrumentos que tuvieron a su alcance, que son bastantes y, ciertamente, usualmente efectivos. Pero se toparon con un Presidente duro de roer. No obstante, la crítica continúa a la búsqueda de cualquier detalle para ensañarse en ello. Pero, al menos por ahora, no se atisba claro si la intentona logrará funcionar en lo sucesivo. El tiempo se les viene encima y la heredera del modelo ofrece menos flancos de ataque. Ahí están ambos personajes, en el centro de la arena, y con los ánimos preparados para las batallas por venir.

Lo que se ha denominado como golpe blando quedó corto y sus autores sufrieron desperfectos en la pelea habida. Andrés Manuel López Obrador tuvo también sus moretones, pero, una vez más, salió airoso y hasta robustecido ante rivales que no pueden despreciarse. La derecha reaccionaria, que tiene frente a él se lamerá las heridas y volverá a la pelea. Esto no se acaba hasta que alguien claudique o caiga, sin inventiva adicional, en el campo de batalla; o el pueblo se canse de sus mentiras y complicidades. Mientras, la disputa por el lugar que a cada uno corresponde se va precisando en sus detalles y propósitos. Unos, los atrevidos, están decididos a seguir adelante con sus cambios y, los otros, constreñidos a mermar a sus oponentes y, si se puede, detener su avance.