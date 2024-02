Además, a esto ha contribuido que en este gobierno se han realizado convocatorias del Servicio Profesional de Carrera exclusivas para mujeres, algo que nunca se había hecho, y eso ha permitido que entren muchísimas más mujeres en ramos donde no había tantas, entre ellos Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y Semar (Secretaría de Marina) .

Gasman subrayó que en el actual gobierno existe una masa crítica de mujeres feministas , las que no sólo están presentes, sino que inciden en cambios a favor de otras mujeres, y expuso que lo que motivó la creación de la Red de Mujeres Transformado México, la cual está compuesta por funcionarias de diversos niveles, fue justamente crear sinergias y dar a conocer lo que se hace a favor de quienes son más de la mitad del país.

Feministas en puestos claves

En vísperas del Día Internacional de la Mujer (8M), refrendó que en el gobierno el feminismo tiene un espacio muy importante y añadió la relevancia que significa tener liderazgos y funcionarias en todos los niveles, que realmente sean mujeres feministas de izquierda .

Sobre la posibilidad de que en otras esferas ideológicas pueda haber feminismo, indicó que hay muchísimas limitaciones para ser de derecha y ser feminista. (Javier) Milei, presidente de Argentina, acaba de prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. Entonces es un tema ideológico. La autonomía del cuerpo es esencial en el feminismo (por ejemplo, el derecho al aborto), y para las mujeres conservadoras esto no va .