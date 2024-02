César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 10

El director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, negó la militarización de la terminal aérea.

“El aeropuerto se sectorizó a la Secretaria de Marina desde el pasado 7 de octubre, lo cual, a pesar de lo que se pueda pensar, no se debe de interpretar como una militarización. Mucha gente me ha comentado por qué no ven a navales uniformados en todas las áreas, principalmente en los filtros de inspección de personas.

Les manifiesto que esas áreas y otras afines o de servicios, como son policía auxiliar, limpieza, jardinería, comedores, residuos sólidos, sanitización, por citar sólo algunos, seguirán siendo atendidos por personal de empresas especializadas y por supuesto con la certificación de la autoridad correspondiente. Al respecto y como se comunicó recientemente de forma oportuna, se licitaron y otorgaron contratos por mil 250 millones de pesos este año para los servicios antes citados.

Al tomar protesta a la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) para el periodo 2024-2025, reiteró que antes de su arribo en julio de 2022, cinco meses antes ya se habían asignado mil 500 elementos de infantería de Marina para resguardar las instalaciones aeroportuarias.