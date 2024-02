Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 6

La integridad de los candidatos a diferentes cargos de elección popular en el país corresponde al gobierno federal, y mentiría si dijera que Morena les garantiza la seguridad , sostuvo el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado.

Luego del asesinato de dos precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán, entre ellos el morenista Miguel Ángel Reyes Zavala, Delgado expresó sus condolencias a los familiares de los aspirantes, al tiempo que se pronunció por no generalizar la idea de violencia y enviar, en su lugar, un mensaje de paz . Dijo que no cuentan con reportes en alguno de los distritos electorales que refiera que no se pueden realizar actos o reuniones de campaña.

Interrogado en conferencia de prensa sobre las garantías que ofrece Morena a sus abanderados, señaló: somos un partido político, no nos correspondería. Te mentiría si dijera que sí; la seguridad la está garantizando el gobierno de la República, de que tendremos un proceso electoral en paz .

–¿Los candidatos tendrían que asumir el riesgo y entender la problemática que hay en algunos puntos del país? –Se le insistió.

–Creo que todos los ciudadanos lo hacemos, ¿no? –respondió.