Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 5

Senadores de oposición advirtieron que hay un incremento de la violencia en contra de candidatos a puestos de elección popular, por lo que pidieron al gobierno federal poner mayor atención en la seguridad de los aspirantes.

La petista Martha Cecilia Márquez pidió al dirigente de Morena, Mario Delgado, cuidar a los candidatos cuando vayan a Aguascalientes, entidad que es gobernada por el PAN, pues no es un sitio seguro. Me parece hoy en día el lugar más peligroso para hacer campaña en México , subrayó desde el pleno.

En tanto, las dirigencias del PAN, PRI y PRD lamentaron el asesinato de dos precandidatos a la presidencia de Maravatío, Michoacán, y exigieron frenar la ola de violencia en el país.