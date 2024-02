El bloque opositor alertó que es innegable la participación del crimen organizado en las elecciones y, durante la instalación del grupo plural de diputados que dará seguimiento al proceso electoral, refirió que ya han asesinado a 21 candidatos . Morena llamó a no politizar este grupo, pues se nota ya el sesgo electoral y pidió que el debate político se lleve al pleno. Rubén Moreira planteó que los diputados visiten Maravatío y MC recalcó: votar entre las balas no es democracia .

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, llamó a las diferentes fuerzas políticas representadas en el palacio de San Lázaro” a no olvidar que el propósito de crear un grupo de trabajo que observe el proceso electoral de 2024 es seguir el desarrollo del mismo, y no usarlo como espacio de debate político-electoral”.

Será difícil que en el grupo plural se deje de lado la posición partidista. Ya hoy mismo se advierte el sesgo electoral, es la lucha por el poder. Yo les pido en principio que dejemos el debate político para las intervenciones en el pleno , señaló el morenista.

Mier apuntó: yo podría hacer un llamado a que se haga una evaluación integral, sobre qué están haciendo los gobiernos locales. Que fue lo que desencadenó lo ocurrido en Maravatío. Porque esto no surgió de la noche a la mañana .