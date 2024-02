Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 3

A tres días del arranque de las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no existe ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país, porque hay la suficiente unidad en el pueblo, el cual es ajeno a la polarización. En su consideración no hay una nación en extremos opuestos porque supondría que hay tanta gente a favor como en contra, pero no es el caso. Anunció la suspensión de sus actos públicos en giras, porque no se involucrará en la elección y habrá comicios libres.

Alertó de la actividad en redes sociales y medios de comunicación en el extranjero que han reproducido la etiqueta narcopresidente o buscan equiparar su gobierno a una dictadura, con campañas millonarias que incluyen la compra de bots en el exterior. Ciento cuarenta millones de supuestas personas que se están manifestando; imposible. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación. Es gravísimo, es tóxico .

En su conferencia aseveró que a partir del viernes, con el inicio de la veda, se dedicará a giras únicamente de supervisión para no interferir en la campaña y acelerar la conclusión de obras. En tanto están las campañas, nosotros no nos metemos en eso, van a ser los ciudadanos los que van a decidir libremente en elecciones limpias y libres, como nunca en la historia del país, como nunca en la historia .

López Obrador volvió en varias ocasiones al tema de la campaña que lo pretende vincular al narcotráfico para condenar el desempeño de los medios internacionales: New York Times, el Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal. No pasa nada, aseguró.