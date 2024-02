D

os agrupaciones con presencia, principalmente en los carteles de tocadas de fin de semana, son Mara y Juan Hernández; ambas bandas festejarán sendos aniversarios: 50 años en el rock; Mara con diferentes integrantes y Juan en diversas agrupaciones. Ambas celebraciones se dieron el sábado 24 de este febrero. La primera de éstas sucedió cuando Mara subió al escenario de Radio Chopo con Toshiro al frente del cuarteto que tocó rolas como Novia, Camaleón, Hotel, Rebelde y la coreada por todo los asistentes: Hipócrita. Al bajar del escenario le preguntamos a Toshiro Midori sobre la primera presentación de Mara: “un domingo de julio de 1974 debutó Mara en Tula, Hidalgo, en un programa que se llamaba Rock en la cultura – aunque el grupo ya tocaba desde un año antes – aclara Toshiro, quien señala que el origen del nombre proviene de la inicial de los nombres de los primeros cuatro integrantes y mucho tiempo los cantantes llevaban la A en el nombre. Quien rompió con el esquema fue Charlie Monttana; pero ahora está Aldo , explica Toshiro. Como conclusión, Marcos, Arturo, Ricardo y Antonio –Toshiro– cedieron sus iniciales, hace cinco décadas, para formar Mara.