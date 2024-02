C

Por lo que toca a la Comisión Federal de Electricidad, condenada a muerte por el régimen neoliberal, su información da cuenta de que en 2023 registró ganancias por 116 mil 469 millones de pesos, monto que superó las pérdidas por poco más de 15 mil millones reportadas en 2022. El monto revierte la tendencia observada en los últimos tres años en los cuales se habían registrado pérdidas por factores externos, como la pandemia de covid-19, la tormenta polar ártica de Texas de 2023 (con la alteración del mercado gasífero que ella provocó) y el impacto de la guerra en Ucrania, dijo la compañía eléctrica del Estado mexicano , no sin antes subrayar que tales ganancias resultan ser las mayores en una década (ibidem).

También la CFE fue condenada por el régimen neoliberal a una muerte en etapas –por decirlo así– con el objetivo de entregar el mercado eléctrico a corporativos nacionales y transnacionales extranjeras para que en 2024 la empresa productiva del Estado desapareciera. Pero el régimen neoliberal no alcanzó a ver culminada su privatización silenciosa , aunque sí provocó un severo daño financiero y productivo del que se ha recuperado en la presente administración.

De cereza, el gobierno federal concretó la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la transnacional española Iberdrola mediante el pago de 6 mil 200 millones de dólares. Con esta adquisición, la presencia del Estado en ese sector se incrementa a 60 por ciento del total del consumo nacional. Como lo ha señalado el presidente López Obrador, si no rescatamos a la CFE, hoy estaría produciendo 16 por ciento de la energía eléctrica y más de 80 el sector privado, sobre todo las empresas extranjeras, y eso, ¿en beneficio de quién? Bueno, pues de los traficantes de influencias .

Las rebanadas del pastel

Como la oposición no sabe jugar limpio, ni quiere hacerlo, subió al carro de Ladychicles al hamponcete de Max Cortázar y al del impresentable Santiago Taboada a una tercia deleznable, perteneciente al equipo de Borolas: Ernesto Cordero, el de los 6 mil pesos; Roberto Gil Zuarth, secretario particular, y al porro y saltimbanqui Javier Lozano Alarcón. Vergüenza les debería dar, pero de eso no saben.

