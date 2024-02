E

n la Cumbre 37 de la Unión Africana (UA) –¡con una población de mil 400 millones!, boicoteada por la anglósfera–, el mandatario brasileño Lula condenó a Israel por perpetrar un genocidio contra los palestinos: “Lo que sucede en la franja de Gaza no es guerra, es genocidio (https://bit.ly/3STityD)”.

Sudáfrica, el país icónico de Nelson Mandela y su lucha contra el apartheid, entabló una demanda contra Israel por genocidio ante la CIJ de la Haya, además de ser miembro de la UA (https://bit.ly/3URFwwB) y el BRICS+10, junto a Brasil.

Brasil es la máxima potencia geoeconómica/territorial/poblacional de América Latina (AL) que mantiene una singular política panafricana con casi 40 representaciones diplomáticas de su total de 112 (¡36 por ciento!), frente a 13 (ocho embajadas) de México en África.

Lula, de 78 años, fustigó que no es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército altamente preparado contra mujeres y niños y lo que sucede en Gaza con el pueblo palestino no ha sucedido en ningún otro momento de la historia . El gobierno israelí reaccionó brutalmente a los comentarios de Lula que calificó de vergonzosos y lo declaró persona no grata , mientras su pugnaz canciller, el jázaro (https://bit.ly/4bQeMT7) Israel (sic) Katz, citaba al embajador brasileño para una amonestación exigiendo una disculpa pública. Como respuesta, Brasil llamó a consultas a su embajador y citó al embajador israelí para ser amonestado (https://bit.ly/3P0vaGK).

Israel se juega muchos intereses militares y financieros en Brasil, que ostenta la segunda mayor comunidad judía, detrás de Argentina, en AL con más de 120 mil (80 por ciento son jázaros). En México son 40 mil. La presencia de la comunidad israelí es relevante en la Bolsa de Sao Paulo, donde cotiza el legendario banco Safra: séptima institución financiera de Brasil y el cuarto mayor prestamista privado (https://reut.rs/42UGmuh).

No es la primera vez que colisionan Brasil e Israel cuando Brasilia votó en la ONU contra el sionismo como forma de racismo que llevó a una guerra secreta de Israel con operaciones de espionaje complejo y “sabotaje industrial e implicación en el asesinato del (militar y físico) José Alberto Albano do Amarante, mandamás del programa nuclear brasileño (https://bit.ly/3IdDmzR)”.