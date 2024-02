Madrid. El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Ábalos, está en el corazón de una presunta trama de corrupción y pago de comisiones ilegales (mordidas) que fracturó al grupo parlamentario socialista e hizo saltar las alarmas al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Se calcula que del total de los contratos, que suponían alrededor de 53 millones de euros, sólo 13 por ciento se destinó a la compra del material sanitario y el resto se quedó entre los políticos y empresarios implicados en la trama.

Los implicados

En los contratos también participaron el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ex ministro de Sanidad y hoy máximo líder del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa; el ex presidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres (hoy ministro de Administraciones Públicas), y la ex presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados. Todos, militantes o dirigentes socialistas.

El PSOE exigió a Ábalos la renuncia al escaño y la entrega al partido de su acta de diputado, pero éste se negó, por lo que decidió expulsarlo.

Ábalos fue el hombre de mayor confianza de Pedro Sánchez en su camino a asumir el liderazgo del PSOE, además de haber sido el responsable de tomar el control de la formación política en unos años turbulentos y de fractura.

Con este divorcio, en el gobierno y el partido imperan nerviosismo y la alarma ante una crisis, la más grave de años recientes.