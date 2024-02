Funcionarios palestinos de salud afirman que unos 30 mil palestinos han muerto en los cuatro meses de bombardeo israelí. El hambre puede matar a cientos más, si no es que miles.

Se informa que la gente en la ciudad de Gaza come pasto y hace pan con alimento para animales. Oxfam señaló que hay hambre catastrófica y que la gente toma agua de los retretes y come plantas silvestres.

No hay sótanos que sirvan de refugio, pocos muros para agacharse detrás. No hay adónde correr, dónde esconderse.

The Independent

El presidente estadunidense, Joe Biden, dijo el lunes que Israel estaría dispuesto a detener la guerra durante el próximo mes sagrado musulmán de Ramadán, si se logra un acuerdo para liberar a algunos de los rehenes que Hamas retiene a raíz de su ataque, en el que unas mil 100 personas fueron asesinadas y 250 tomadas en cautiverio.

Biden habló incluso de que el acuerdo puede alcanzarse para el 4 de marzo. Mi consejero de seguridad nacional me dice que están cerca. Aún no lo concluyen. Mi esperanza es para el próximo lunes , expresó.

Gran Bretaña también se unió al coro de optimismo. Downing Street indicó ayer que un acuerdo de tregua está al alcance .

Sin embargo, Israel, Hamas y los negociadores cataríes que se afanan en afinar los detalles se muestran más cautelosos.

Oficiales de Hamas declararon a Reuters que existen aún grandes distancias por salvar . El vocero del gobierno israelí advirtió que, antes de lograr algo, Hamas tendría que retirar sus estrafalarias demandas .

El doctor Majed al-Ansari, vocero del ministerio catarí del Exterior, señaló que Doha se mantiene esperanzado, pero no necesariamente optimista y que subsiste cierto número de temas sobre los cuales no hay acuerdo.

Hasta ahora se debate una suspensión de hostilidades por 40 días, para permitir que sean liberados algunos de los 136 rehenes aún en poder de Hamas, pero no todos. A cambio, Israel soltaría a cientos de palestinos detenidos en sus prisiones, la mayoría sin acusación formal, y permitiría un aumento importante en la muy necesaria ayuda humanitaria, a la vez que sus tropas se retirarían de zonas pobladas de la franja.

No se cumplen las demandas iniciales de Hamas de un alto el fuego inmediato y retiro de todas las fuerzas israelíes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho en repetidas ocasiones que sólo retrasaría su ofensiva en Rafah, no la cancelaría.

Para las familias en Gaza, los retrasos son mortales.

En la nota de voz enviada ayer, Ahmed comentó que si los gobiernos del mundo, las instituciones globales de ayuda y ni siquiera Naciones Unidas pueden ayudar a las familias de Gaza a obtener comida suficiente, ¿cómo pueden las familias ayudarse a sí mismas?

Mi corazón está destrozado y me siento impotente porque no podemos hacer absolutamente nada , añadió con desesperación, al describir cómo no pudo encontrar harina para cinco ancianas necesitadas.

Quisiera que hubiera una forma de ayudar a mis seres queridos, a mis amigos.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya