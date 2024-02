Juan Pablo Duch

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 28

Moscú. Ya sea por irse de la lengua o por no saber explicar lo que quiso decir, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, provocó ayer un alud de declaraciones, desmentidos, críticas y advertencias por lo que afirmó el lunes anterior en el encuentro en París de una veintena de gobernantes, la mayoría europeos, una frase que puso el mundo en la antesala de una guerra nuclear… si se hubiera ratificado letra por letra.

¿Qué dijo Macron?: Ahora no hay consenso para mandar tropas (de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a la guerra de Ucrania), pero no debemos excluir nada. Haremos todo lo posible para que Rusia no pueda ganar esta guerra. La derrota de Rusia, estamos convencidos, es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa .

El Kremlin no tardó en advertir: en este caso no debemos hablar de un posible, sino de un inevitable conflicto armado (entre Rusia y la OTAN). Así lo entendemos. Y así deben entenderlo estos países y ser conscientes de sus consecuencias: ¿Se corresponde eso con sus intereses, y sobre todo con los intereses de sus ciudadanos? , lanzó la pregunta el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov.

El canciller francés, Stephane Sejourne, intentó suavizar lo dicho por su presidente al precisar que los países de la alianza noratlántica pueden mandar tropas a Ucrania sin rebasar el umbral de la guerra , lo que significa –en su opinión– el compromiso de no participar en combates con el ejército ruso. Esos soldados se ocuparían, por poner dos ejemplos, de desactivar campos minados o de aportar su experiencia en el área de la seguridad cibernética.

Su homólogo ruso, Serguei Lavrov, no se mordió la lengua: me parece que aquellos (Macron y su canciller) que pronuncian, incluso si sólo lo pensaran, ese tipo de ideas deben usar su cabeza para propuestas más sensatas y seguras para Europa .