Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 8

No puedo pretender que conozco todas las respuestas dijo la poeta y cantante Patti Smith en Guadalajara. Pero, simplemente estén alertas, obtengan educación, estén enojados , es la recomendación que hizo a los jóvenes ante el desastre ecológico del planeta. El performance inmersivo Correspondences, que encabeza hoy un trabajo junto a Soundwalk Collective, le permitió regresar a sus raíces en la poesía para magnificar la voz y el lenguaje sobre las preocupaciones políticas, ambientales y humanísticas.

La destrucción de la naturaleza, los incendios a escala global, los bosques en llamas, gente desplazada, el hambre por petróleo, el océano contaminado por plástico y por las exploraciones sónicas son alertas que se lanzan con la improvisación de poesía y cantos, aunado a impresiones de la naturaleza con sonidos y filmaciones.

Estén preparados para la gente que únicamente está interesada en el comercio, hacer dinero y negocios. Aunque se rían de ustedes, necesitamos un esfuerzo global. Veo a las nuevas generaciones, los jóvenes, salvando al mundo, porque nosotros no hicimos un buen trabajo. Y no descarten las pequeñas acciones, dejen de usar plásticos, popotes, no desperdicien comida , agregó.

Nací en 1946 , mencionó, pues la alerta poética toma el lapso de vida de la artista estadunidense para divulgar cuántos acres de bosques se han quemado y cuántas especies de animales han desaparecido en sus 77 años. Confesó que no podía dejar de llorar y se sintió tan abrumada al conocer las cifras tan altas, de casi 2 millones de acres de bosques que desaparecen en incendios, casi parece una locura , igual con los animales, que cuando ella era una bebé tal vez ocurría con un ave y tres ranas. Ahora son cientos y cientos.

Imágenes de la naturaleza

Es muy simple, pero no puedes huir de esto , por lo cual una manera de expresar el problema es con imágenes de la naturaleza, no solamente lamentando la extinción, un proceso que ha sido muy conmovedor y doloroso para ella. Las filmaciones de incendios, así como de aves y peces que se han ido para siempre, es una forma de expresar lo que pasa en el mundo .

Hoy la presentación en vivo de Smith, la madrina del punk, inaugura el Festival Internacional de la Música (FIM) que organiza la Universidad de Guadalajara, el jueves participa en un conversatorio y la exposición inmersiva estará abierta hasta el 17 de marzo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, con un montaje específico para la ciudad jalisciense.

Poco después del medio día, la mujer de la rebeldía y la protesta ayer observó complacida con el rostro levantado los murales de José Clemente Orozco en el parainfo del Museo de las Artes, donde ofreció una conferencia de prensa, junto a Stephan Crasneanski, integrante de Soundwalk Collective.