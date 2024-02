De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 25

Tamanzunchale, SLP., El gobierno federal concretó la transferencia de 13 plantas de energía eléctrica que pertenecían a Iberdrola al sector público, durante una ceremonia en esta ciudad durante la cual el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O informó que con ello se sumó una capacidad de 8 mil 500 megavatios, con lo cual el sector público participará con la generación de 56 por ciento del mercado, mediante una operación de 6 mil 156 millones de dólares.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en estos cinco años se ha dedicado a la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, la cual era considerada prescindible. La nueva concepción de la empresa le permitirá pasar de una participación de 39 a 56 por ciento de la generación total con esta incorporación. Además, se proyecta terminar el sexenio con 65 por ciento cuando se concluyan las plantas que construye la CFE.

Durante el encuentro denominado Nacionalización de 13 plantas de energía eléctrica, el mandatario refirió que en paralelo se envió una iniciativa de reforma constitucional para que la CFE se consolide en sus funciones de abasto de energía, no para que monopolice el mercado porque, aclaró, es partidario de la economía mixta. Explicó que a las empresas privadas no les interesa invertir para electrificar a los pueblos más apartados porque no lo consideran rentable.