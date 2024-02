Alejandro Alegría

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. 24

México ha dado por concluidas (por su parte, no de manera oficial) las consultas sobre el panel de energía que Estados Unidos y Canadá solicitaron bajo el T-MEC, y sobre la disputa por la prohibición de maíz transgénico para consumo humano en territorio nacional hay tranquilidad , dijo Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Economía (SE).

En una conferencia donde descartó que EU imponga aranceles a las importaciones de acero y aluminio ante una creciente preocupación por la triangulación y una supuesta falta de transparencia, la funcionaria comentó que están a la espera de que la Oficina de Representación Comercial del país vecino (USTR, por sus siglas en inglés) dé el visto bueno a un memorando de entendimiento, el cual daría fin al tema energético.

La funcionaria comentó que debido a los amparos sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021 y el revés que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las consultas –las cuales comenzaron en julio de 2022– carecen de bases. “Ya no hay litis o muerto el perro se acabó la rabia”, destacó.

Buenrostro Sánchez explicó que en octubre del año pasado se llegó a la conclusión de que ya se había resuelto, pues se acordó hacer un memorando de entendimiento, pues la LIE no entró en vigor y la supuesta discriminación que sufrieron las firmas ha sido resuelta.

Además, se explicó a la USTR que debido a la pandemia de covid-19, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) registraba un rezago para sacar los trámites y permisos pendientes, situación que ya se normalizó y no fue única de México.

No era una cuestión de discriminación, simplemente todo el mundo estaba saliendo del covid.

Apuntó que la mayoría de los casos era por la interconexión a la red de transmisión, lo cual ya se arregló. Comentó que sólo queda resolver la parte de hidrocarburos.

“Se elaboró un borrador de memorando de entendimiento, lo tienen ellos (Estados Unidos) y desde octubre no hemos recibido comentarios y no nos han pedido darle seguimiento. Nosotros estamos en stand by, esperamos que lo regresen y esperamos que no sea otra de las cosas que brinquen cuando se acerquen las elecciones, pero la verdad es que nosotros ya lo dimos por concluido.”