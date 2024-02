El futbol femenil en México sigue creciendo. Tenemos que seguirlo demostrarlo todo el tiempo, no sólo en un partido , reflexiona. No se nos dieron las cosas en el pasado Premundial. ¿Qué pasó? No lo sé, pero no lo vemos como una revancha. El único mensaje que podemos darle a nuestra afición es que nos siga apoyando .

En el historial de encuentros con Estados Unidos, el récord ahora es de 40 derrotas, un empate y dos triunfos en la zona para México. El reto más difícil viene ahora , analiza la ex seleccionada Ana Paola López Yrigoyen. Se ganó jugando mejor y con un buen planteamiento, pero es fase de grupos. No se puede subir este resultado a la cabeza si se quiere hacer algo grande .

A pesar de que las estadunidenses avanzaron en el segundo lugar de grupo, el resultado pareció romper un viejo estigma relacionado con las jugadoras tricolores. Ni ellas ni Concacaf son lo mismo que hace 14 años , advirtió la capitana Alex Morgan instantes después de su salida del campo. México vino a jugar y lo hizo muy bien. Todo es producto de su Liga y de lo bien que están haciendo las cosas. Nosotras no estuvimos ni cerca de nuestro mejor nivel .

Los siguientes rivales de ambos en la Copa están aún por definirse.