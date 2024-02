De la redacción

Nadie es indispensable en la selección mexicana de basquetbol, fueron las palabras del entrenador Omar Quintero ante el rechazo de Juan Toscano de vestirse con los colores de la bandera tricolor.

Con un semblante serio, y con la convicción de alguien que no pretende insistir, el sonorense aseguró que el mexicano-estadunidense se cerró una puerta que difícilmente se volverá a abrir.

El ex basquetbolista de los Warriors de Golden State y Kings de Sacramento, pese a ser convocado, se negó a participar en la primera ventana rumbo a la AmeriCup 2025, en la que México registró una victoria y una derrota contra República Dominicana.