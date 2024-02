Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de febrero de 2024, p. a11

Madrid. La internacional española Jenni Hermoso, jugadora de Tigres en la Liga Mx Femenil, reconoció que aún le duele que Montse Tomé no la incluyera en la primera convocatoria tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y que nunca entenderá por qué lo hizo; reconoció que ahora es una persona más fuerte y que el futbol le sigue dando la vida que necesita, además de afirmar que la selección “no tiene techo“ y que espera que lo demuestre este miércoles en la final de la Liga de Naciones ante Francia.

Fui clara. Se lo comuniqué a ellos: no lo entendí y nunca lo haré, es algo que me sigue doliendo y se me va a quedar ahí. Ahora sigo defendiendo este escudo y lo más importante es que pueda conseguir otro título con esta camiseta , declaró en rueda de prensa.

Declaró que durante estos seis meses desde lo ocurrido con Luis Rubiales en la final del Mundial ha vivido “un proceso largo y duro. Sabíamos que cuando me sentara aquí iba a haber pocas preguntas de futbol. Mañana (hoy) es un día importante, toda la atención tiene que estar en el partido. Para mí era vital sentirme bien para estar aquí con todos ustedes. Sólo quiero seguir disfrutando con esta camiseta.