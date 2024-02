▲ El griego se impuso sin problemas al ruso Román Safiullin y avanzó a siguiente ronda. Foto AMT

Conoció México en sus días como tenista juvenil y ha señalado que desde el inicio encontró una conexión especial con la afición.

El jugador, además, ha mostrado su admiración por algunos deportistas mexicanos como el futbolista Santiago Giménez y el piloto Sergio Pérez. A este último le dedicó un mensaje particular cuando remontó desde la última posición al segundo lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2022.

No manches , escribió el tenista en su red social X.

Giménez, del Feyenoord, es su jugador favorito. Además en ocasiones porta algunas prendas de la selección mexicana, para ganarse aún más al público local.

“Los mexicanos me hacen querer esforzarme todo el tiempo, el tenis necesita una afición así de apasionada, he estado en muchos países de todos los continentes y no he visto un apoyo tan fuerte, así que pienso que sí, México es uno de los destinos top 3 para nosotros”, comentó hace unos días en Los Cabos.

Tsitsipas es uno de los candidatos a levantar el título en Acapulco, además del alemán Zverev y Holger Rune de Dinamarca.

En otros resultados, el estadunidense Frances Tiafoe se repuso de un errático primer set y venció a Max Purcell con parciales de 4-6, 6-3 y 6-0.